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Почему "Динамо" должно продать своих лидеров

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Почему &quot;Динамо&quot; должно продать своих лидеров
Мирча Луческу возглавил "Динамо" в 2020 году. Фото: скриншот

Зимним чемпионом Украины стал донецкий "Шахтер". Команда Роберто Де Дзерби на два очка обогнала киевское "Динамо".

"Горняки" не теряли очки более двух месяцев из ничейного матча против "Динамо" 3 октября.

Подопечные Мирчи Луческу имели очковое преимущество в течение всего первого круга, но за последний месяц потеряли пять очков.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков специально для Gazeta.ua поделился ожиданием от второй части сезона.

"Шахтер" стал закономерно зимним чемпионом?

Не совсем. Если бы "Динамо" было лидером таблицы после первой части сезона, то можно было бы говорить о закономерности лидерства команды Луческу.

Фаворита нет во второй части сезона. 12 туров и очная встреча - это слишком много, чтобы делать какие-либо прогнозы.

"Шахтер" станет сильнее после зимы?

Не уверен. Я не понимаю, какую игру ставит Де Дзерби "горнякам" и что хочет получить на выходе. Нужно ли вообще что-нибудь донецкой команде перестраивать?

Трех дорогих новичков (Траоре, Педриньо, Марлон) он встроил в командную игру. Но с другой стороны, тот же Марлон не оправдывает возложенных надежд. Защита не стала надежнее и с приходом бразильца, партнеры стали играть слабее.

Какие позиции "горнякам" нужно усиливать?

Наявного состава для чемпионата Украины "Шахтеру" хватит и так. Вернулся после травмы Жуниор Мораэс, который должен весной заменять травмированного Лассина Траоре.

Для еврокубков в следующем сезоне уже нужно думать об усилении.

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Михаил Мудрик уже стал полноценным игроком первой команды "Шахтера"?

Мудрику помогает, что он забил важный гол "Монако" в квалификации Лиги чемпионов. Де Дзерби поверил в него как у своего талисмана. Поэтому у него есть доверие от тренера и игровое время.

"Динамо" выглядело не убедительным в ноябре-декабре, где потеряли пять очков. Что происходит с командой Луческу?

Эмоциональная усталость. Луческу в прошлом сезоне выжал все. Команда выиграла все внутренние трофеи. Это был эмоциональный скачок в первую очередь. Заявленный уровень следует подтверждать. Оказалось, что у "Динамо" есть серозные проблемы. Не могут заменить даже такого форварда, как Артем Беседин. Летние новички не решили эту проблему даже частично.

"Шахтеру" хватит состава для выступлений в чемпионате Украины

Какие позиции требуют усиления для киевлян?

Нападающий, атакующий полузащитник и опорный полузащитник.

Виталий Буяльский – не является плеймейкером. У него другие сильные качества. "Динамо" нужен игрок такого стиля, как был Валентин Белькевич. Такие проблемы не решаются легко.

Потеря Миколенко станет проблемой?

Владислав Дубинчак – очень сильный на позиции левого защитника. Для "Днепра-1" это будет большая потеря. Есть опытный Александр Караваев. Но лучше наиграть на этой позиции Константина Вивчаренко, у которого есть перспектива.

Какой у "Динамо" должна быть трансферная философия?

За последние годы "Динамо" удалось провести реформу клуба. Теперь команда делает ставку на собственных воспитанников. Такая философия клуба не предполагает дорогих новичков. Это разрушит атмосферу в команде из-за высокой зарплаты и возможной потери коллектива.

Динамовцам нужно гнуть эту линию дальше. Отпускать игроков при наличии хороших предложений за рубежом, как это вышло с Виталием Миколаем( перейдет в "Эвентон" - Gazeta.ua). Если будет предложение по Цыганкову, нужно продавать и искать замену среди своих игроков. Если это станет на конвейер, то у клуба будет хорошее будущее.

"Динамо" не смогло заменить Артема Беседина

Кто из молодых игроков может закрепиться в первой команде "Динамо"?

Здесь что-то предметно говорить сложно, потому что юношеский футбол отличается от взрослого. Успехи "Динамо" в Юношеской Лиге УЕФА не должны означать, что эти игроки уже готовы играть за первую команду. Это совсем другой уровень. Они должны проявить себя на собрании.

Артема Довбика и Аллахяра Сайядманеша сватаю в "Динамо". Они способны усилить киевский клуб?

Да. Главный вопрос – их доступность. Подписать этих нападающих будет не просто. Часть прав Довбика принадлежит датскому"Митьюлланду", а права на иранца турецкому "Фенербахче".

"Днепр-1" уже стал третьей силой в украинском футболе?

Это покажут еврокубки в следующем сезоне. Осенью команда Игоря Йовичевича впечатляет. Хорвату удалось создать стабильный состав с двумя игроками на одну позицию., где важную роль играют не нужные "Шахтеру" опорники Ингатенко-Пихольнок. Артем Довбык открылся, как бомбардир. Хотя в последнее время он терял моменты по игре и забивал только пенальти.

"Заря" не смогла пробиться в Лигу Европы и только четвертая в чемпионате. Что происходит с командой?

Команда Виктора Скрипника находится на своем уровне. Продающая своих ведущих игроков и компенсирующая потери легионерами, которых можно найти. Это процесс трудный и не всегда удачный.

Лидером таблицы является "Шахтер", у которого 47 очков. На два меньше у "Динамо". "Днипро-1" замыкает тройку с 40 баллами. Вторая часть сезона начнется 26 февраля 2022 года. Командам осталось провести 12 туров.

Автор: Сергей Тищенко
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