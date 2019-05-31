Почему Далакян не проводит объединительные бои

Артем Далакян готов к проведению объединительных боев.

15 июня в Киеве в КВЦ "Парковый" чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян проведет обязательную защиту титула против Саравута Таворнхама из Таиланда. Это будет уже третья защита титула для Далакян, и каждую из них он проводит в Киеве.

Промоутер украинца Юрий Рубан рассказал Sport Arena, стоит ли в ближайшее время ждать объединительных боев Далакяна.

"В весовой категории Артема сложилась интересная ситуация, - отметил Юрий Рубан. - Чемпионский реестр в flyweight полностью обновился в прошлом году. Чемпионом мира по версии WBC является 26-летний британец Чарли Эдвардс, все свои чемпионские бои проводит в Англии. В прошлом году Эдвардс был спарринг-партнером Артема и у нас прямые контакты с его командой. Мы готовы принять вызов от команды Чарли и провести выездной поединок в Великобритании. Сделали запрос, но команда Эдди Хирна, который является промоутером Эдвардса, ответила, что Чарли нужно провести обязательную защиту. После этого больше на связь не выходили.

Чемпионом мира по версии WBO является 23-летний японец Косое Танака. Косое тоже домашний боец ​​- все 13 боев провел в Японии. Артем готов принять вызов и провести бой в Японии, однако мы не видим от команды косое интереса к организации объединительного поединка.

Чемпионом мира по версии IBF является 36-летний южноафриканец Морути Мталане. 3 своих чемпионских боя Мталане провел в Корее, Макао и Малайзии. К этому бился преимущественно в родных стенах. Он тоже в прошлом году работал спарринг-партнером Артема. Мы готовы провести бой и в ЮАР, но, к сожалению, и в этом случае подобных предложений пока нет.

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Организовать объединительный бой в Киеве проблематично - это слишком затратное дело. Украинский телерынок к этому, к сожалению, еще неготов. Как и покупательная способность украинском - мы не можем продавать билеты по такой же цене, как в Японии, не говоря уже о Великобритании. Поэтому пока Артему приходится проводить защиту своего чемпионского титула WBA. Допускаю, что промоутеры других чемпионов в flyweight опасаются за исход боя и, соответственно, потерю чемпионских поясов.

Впрочем, мы не теряем надежды договориться за объединительные бои. Повторюсь: Артем готов приехать в Великобританию, Японию, ЮАР или любую другую страну и провести выездной объединительный бой. Промоутеры других чемпионов не отказываются, но и не принимают предложение объединять титулы. Поэтому пока концентрируемся на бой Артема 15 июня, а дальше посмотрим", - сказал промоутер.

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15 июня Артем Далакян следующий проведет обязательную защиту титула против Саравута Таворнхама из Таиланда. Это будет уже третья защита титула для Далакян, и каждую из них он проводит в Киеве.



