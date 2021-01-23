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суббота, 23 января 2021 21:24

Почему "Аталанта" разгромила "Милан"

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Почему &quot;Аталанта&quot; разгромила &quot;Милан&quot;
Йосип Иличич уже 10 лет играет в Италии. Фото: Gettyimages.com

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Аталанта" в гостях победила "Милан" 3:0. Что нужно знать об игре?

"Милан" сделал ставку на быстрый гол. Хозяева первые 10 минут матча давили на соперника. Высоко прессинговали, владели инициативой в надежде на быстрый гол. Но "Аталанта" выдержала стартовый натиск и выровняла игру.

"Аталанта" смогла выиграть середину поля. "Бергамаски" справились с прессингом соперника. Сами контролировали мяч и позиционно атаковали.

"Милану" не хватило лидеров. Без капитана Алессио Романьоли не было надежности в защите. Удалось избежать провалов, но минимальные ошибки привели к пропущенным мячам. Без турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу "Милана" не хватало креативных и индивидуальных действий.

Фланги "Милана" не работали. "Аталанте" удалось нивелировать активность соперника на флангах. Без этого атаки "Милана" выглядели крайне слабо.


Без капитана Алесссо Романьоли не было надежности в защите. Удалось избежать провалов, но минимальные ошибки привели к пропущенным мячам

Игра завершилась после второго мяча. После второго пропущенного гола "Милан" имел свой лучший шанс забить, но Марио Манджукич не смог реализовать свой момент. После чего гости взяли под контроль игру и спокойно довели до победы.

Йосип Иличич стал лучшим игроком. Словенский полузащитник вел игру гостей, постоянно обострял, много двигался, сделал ассист, заработал и реализовал пенальти. "Милан" не справился с нейтрализацией лидера соперника.

Златан Ибрагимович провел слабый матч. Шведский форвард остался без фланговых передач. Многие проиграл силовых единоборств и передерживал мяч.

"Аталанта" обошлась без Руслана Малиновского. Полузащитник сборной Украины вышел на замену уже в добавленное к матчу время.

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В другом матче "Интер" в гостях не смог победить "Удинезе" - 0:0. "Милан" продолжает лидировать опережая команду Антонио Конте на 2 очка.

Автор: Сергей Тищенко
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