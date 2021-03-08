Почему "Аталанта" не смогла остановить "Интер"

Милан Шкриньяр забил единственный гол в матче. Фото: Gettyimages.com

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Интер" победил "Аталанту" - 1:0. Что нужно знать об игре?

Джан Пьеро Гасперини удивил составом. В запасе остался лидер "бергамасок" Йоспи Иличич, основной вратарь Пьерлуиджи Голлини и лучший бомбардир Луис Муриуель.

"Интер" не справлялся с прессингом "Аталанты". Гости высоко встречали игроков "Интера" не давая им спокойно разыгрывать мяч даже у собственных ворот. У хозяев было много потерm в середине поля и на своей половине, но подопечные Гасперини не смогли из этого получить дивиденды.

Хозяева построили игру 2-м номером. Команда Котне надеялась на быстрый переход из обороны в атаку.

"Аталанта" сдержала звездных форвардов "Интера". Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку провели слабую игру.

Хозяева отказались от эстетики игры. "Интер" играл исключительного не результат

Самир Хайданович спас "Интер". Вратарь хозяев отбил сложный удар после углового. Кроме того, еще в 1-2 эпизодах показывал свое мастерство.

Одна ошибка решила судьбу матча. Защитники "Аталанты" не разобрались после подачи углового, за что тут же были наказаны. "Интер" реализовал свой 1-й шанс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Рома" одержала победу перед встречей с "Шахтером"

Игра была без украинского следа. Руслан Малиновский сыграл 1-е 45 минут после чего был заменен на Иличича, а Виктор Коваленеко просидел весь матч на скамейке запасных.

Рациональная победа "Интера". Хозяева отказались от эстетики игры. "Интер" играл исключительного не результат. Команда Конте благодаря опыту, умению ждать, терпеть стримувла соперника весь матч и смогла использовать малейшую ошибку соперника в обороне.

"Интер" продолжает лидировать в Серии А. Команда Антонио Конте набрала 62 очка и на 6 пунктов опережает ближайшего преследователя "Милан". "Интер" побеждает уже в 7-м матче чемпионата Италии. Следующую игру подопечные Конте сыграют 14 марта в гостях против "Торино". Начало матча в 16:00. "Аталанта" с 59-ю очками занимает 5-е место. Следующую игру команда Гасперини проведет 12 марта против "Специи". Начало матча в 21:45.