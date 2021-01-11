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Почему Абад не перешел в "Динамо"

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Почему Абад не перешел в &quot;Динамо&quot;
Лиеель Абад является одним из главных талантов чемпионата Израиля. Фото: mynet.co.il

По сообщение СМИ Израиля переход полузащитника "Маккаби" Петах-Тиква в киевское "Динамо" 19-летнего Лиэля Абада сорвался. Руководители клуба решили, что футболист доиграть сезон на родине.

Абад - один из главных талантов израильского футбола. Он находится в том же статусе. что два года назад Манор Соломон, когда переходил в "Шахтер". Талант, который требует следующего шага для собственного прогресса. На уровне местного чемпионата он уже не сможет развиваться.

€5 млн, которые предложило "Динамо", хорошая сумма для молодого футболиста. Вряд ли кто-то другой будет готов заплатить сколько за игрока не совсем с футбольной страны. Есть возможность работать с Мирчей Луческу, который дал дорогу на одном молодому футболисту в большой футбол. "Динамо" постоянно играет в еврокубках и находится в поле звезды ведущих команд Европы. Вопрос в другом - представители "Маккаби" хотят иметь лучшие условия при дальнейшем трансфере игрока.

"Шахтер" заплатил за Соломона €6 млн "Маккаби" Петах-Тиква, но получил только 85 процентов прав на игрока. Когда игрок будет продан, то 15 процентов от суммы пойдет на счет израильского клуба. Понимая, что сейчас тот же Соломон стоит не меньше €20 млн, то сейчас для "Маккаби" важно выбить больший процент от перепродажи Абада. Лишние 10 процентов могут измеряться миллионами евро.

Вопрос трасферу Абада может быть решен до конца трансферного окна

Информация, что представители игрока не согласны с пунктами контракта, которые предусматривают крупные штрафы за опоздание на сборы и рассмотрение спорных моментов в украинских судах, выглядит неуместной. Все футбольные споры рассматривают только в инстанциях УЕФА, которые заверяют отношения между игроком и клубом. Опоздание на собрание - это вопрос дисциплины и профессионализма. В "Динамо" подобные проблемы были последний раз еще во времена пребывания бразильца Дуду. Это больше похоже на банальный давление через прессу на украинский клуб, чтобы выбить свои условия. Конечно, "Динамо" уже имеет опыт. Поэтому должно спокойно реагировать на такие вещи.

Вопрос трасфера Абада может быть решен до конца трансферного окна. Игрок получил большую рекламу в СМИ Израиля. Он может просто не выдержать это давление. Информация о постоянных переходах Владислава Супряги в "Болонью" привели к провалу первой части сезона для нападающего. Аналогичные вещи могут произойти с Абадом. Он не будет на сколько успешным играя за свой нынешний клуб.

На позиции правого полузащитника в "Динамо" есть лидер команды Виктор Цыганков и Жерсон Родригес. Куду тут еще один игрок? На самом деле все очень просто. Луческу понимает, что Цыганков будет продан. Поэтому уже сейчас стоит думать о замене. Похожий опыт Мирча использовал в "Шахтере", когда брал молодых игроков на адаптацию и формировал из них качественных футболистов. Со временем они становились заменой для игроков, которых продавали.

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"Динамо" начало подготовку к сезону 10 января. Команда Мирчи Луческу проведет два зарубежные сборы в ОАЭ и Турции.

Автор: Сергей Тищенко
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