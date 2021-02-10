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среда, 10 февраля 2021 11:17

Побили мировой рекорд в беге на 1,5 тыс. м

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Побили мировой рекорд в беге на 1,5 тыс. м
Цегай улучшила собственный рекорд на полторы секунды. Фото L'Équipe

На турнире во французском Льевене бегунья из Эфиопии 24-летняя Гудаф Цегай установила новый мировой рекорд в беге на 1,5 тыс. м в помещении.

Цегай удалось пробежать дистанцию за 3:53:09. Ее личный рекорд на открытом воздухе составляет 3:54:38.

На чемпионате мира-2019 Цегай выиграла "бронзу" на 1500-метровой дистанции.

По итогам соревнований Мирового тура в помещении 2020-го, стала 1-й в общем зачете в беге на 1,5 тыс. м.

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На минувшей неделе украинка Ярослава Магучих прыгнула в высоту на 206 см, что является рекордом Украины и 4-м результатом в мире за всю историю.

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