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понедельник, 15 июля 2019 19:00

Победителям польского молодежного мундиаля Попову и Цитаишвили нужно получать игровую практику для прогресса

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"Динамо" готовится к старту нового сезона. Австрийский сбор команды уже позади. Далее команду Александра Хацкевича ждет подготовка уже в Украине к первому матчу сезона в Суперкубке Украины против "Шахтера".

Подготовку к сезону вместе с первой командой "Динамо" также проводили Денис Попов и Георгий Цитаишвили, которые в июне выиграли молодежный Кубок мира среди 20 летний в Польше.

В общем, оба футболиста не портили каши на фоне более опытных игроков. Но пока Денису и Георгию труда на что-то претендовать в первой команде.

Для молодых футболистов важно получать игровую практику. Только так игрок может развиваться и прогрессировать. Можно тренироваться сколько угодно с сильными партнерами, проводить спарринги в составе первой команды, но официальные матчи дают гораздо больше чем перечисленные факторы.

Игровая практика - лучше возможность для прогресса

В новом сезоне Попов может рассчитывать только на место 4 центрального защитника. Это значит, что большую часть времени он будет играть снова за молодежную команду, а когда будут кадровые проблемы будет шанс на заявку ли игровое время. На месте правого центрального защитника действует Никита Бурда которому полностью доверяет тренерский штаб. Кроме того, Бурда является так сказать шефом обороны. В тех матчах, когда Никита не играл - оборона "Динамо" выглядела не лучшим образом. Конечно, главный тренер себе не враг. Он не поддерживает такого футболиста вне состава.

Автор: FootballHub
  Никита Бурда - лидер защиты "Динамо"
Никита Бурда - лидер защиты "Динамо"


Ранее для Бурды были большой проблемой травмы. Но последние полтора сезона он привел себя в полный физический порядок. Особенно надеяться на это точно не стоит. В случае чего, позиций Бурды может сыграть Шабанов, или Сидорчук. То есть, есть футболисты, которые готовы заменять Никиту в отдельных матчах.

В отдельных матчах Бурду могут подменить Сидорчук и Шабанов

Уровень молодежного футбола нельзя сравнивать со взрослым. Они совершенно разные. Поэтому если игрок успешный за дубль - не факт, что он будет эффективен во взрослом футболе. Здесь важно, чтобы с молодым футболистом играл больше опытный, который даст дополнительную поддержку. Именно такая роль в Бурды, который является главный конкурентом за место в основе для Попова. Пара центральных защитников Попов - Кадар / Шабанов вряд ли сейчас будет успешной, из-за отсутствия опыта у первого и высокой квалификации в более опытных игроков.

Попов выиграл молодежный Кубок мира в Польше. При этом отличился не только своей игрой в обороне, но и умением быть успешным на стандартах у чужих ворот. Но "Динамо" играет в совсем другой футбол чем сборная Петракова. В клубе построение игры в два центральных защитники местами с очень высокой линию защиты (защитники могут много играть около середины поля, поэтому любой -которые обрезки иметь очень отрицательное значение), а сборная Петракова в три центральные защитники, которые скорее для того, чтобы нивелировать все недостатки, брали количеством и дисциплиной.

Автор: Социальные сети
  На молодежном Кубке мира в Польше Попов забил 3 мяча в ворота соперников
На молодежном Кубке мира в Польше Попов забил 3 мяча в ворота соперников


Цитаишвили проявил себя хорошо еще в прошлом сезоне. Георгий показал, что он имеет потенциал. Стоит только работать над собой. Только вот проблема, что в первой команде конкуренция на флангах за последние полгода очень серьезно возросла.

В начале весны к команде присоединился Карлос Де Пена. Уругваец с первых матчей стал своим в "Динамо". Создается впечатление, что он здесь играл не один сезон. Уже летом киевляне подписали игрока сборной Украины Александра Караваева. Не стоит забывать, что на флангах действуют лидеры клуба Цыганков и Вербич. Поэтому Цитаишвили может быть только 4-5 фланговым защитником. Даже несмотря на то, что Цыганков пропустил всю подготовку к сезону
Трансфер Караваева существенно уменьшили перспективы Цитаишвили в первой команде "Динамо"

Никто не собирается ставить крест на Попову и Цитаишвили. Это одной из самых больших талантов клуба. В будущем они могут стать лидерами команды. Теоретически, Георгий со временем должна заменить Цыганкова, когда он покинет команду. Думаю, что Бурда тоже может со временем перейти в более сильный чемпионат. Именно в этот момент Цитаишвили и Попов должны быть максимально готовы, чтобы играть за первую команду.

Автор: dynamomania.com
  Цитаишвили может рассчитывать только на место 4-5 флангового полузащитника в "Динамо"
Цитаишвили может рассчитывать только на место 4-5 флангового полузащитника в "Динамо"


На сегодняшний день они оба не смогут получать нужную игровую практику. Играть за молодежную команду и тренироваться с первой - вряд ли что-то серьезное даст. Здесь нужна аренда с возможностью прогрессировать получить новый опыт. Сейчас интересный проект в Заре строит Виктор Скрипник. Проблема центральных защитников является очень актуальной для луганчан еще с прошлого сезона. Думаю, что тот же Попов мог бы получить практику и возможность работать с интересным тренером. Нечто подобное можно сказать и о Цитаишвили. Дмитрий Михайленко в Днепре -1 умеет и любит доверять молодым игрокам. Думаю, что Георгий там бы точно не потерялся.

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"Динамо" откроет новый сезон матче за Суперкубок Украины в Одессе 28 июля матчем против "Шахтеря"

Автор: Сергей Тищенко
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15
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