Победительница Кубка мира упала с пьедестала

Тириль Экхофф часто падает с пьедестала. Фото: Личный архив Экхофф

Самая сильная биатлонистка мира Тирил Экхофф поскользнулась на пьедестале почета и чуть не упала, когда представители Международного союза биатлонистов вручали ей малый Кубок мира по программе спринтерских гонок.

Норвежка, держа "Малый хрустальный глобус" в руках, на замерзшей дорожке в Эстерсунде, где проходил последний этап, слетела со ступеньки, однако сумела не выпустить ценную награду и отнеслась к ситуации с юмором. "Упс", - прокомментировала она курьезный момент и рассмеялась.

Это не первое падение Тирил Экхофф. В ноябре она упала с лыжами, когда поднималась на пьедестал почета.

21 марта прошли последние гонки Кубка мира по биатлону в сезоне 2020/2021. "Большой хрустальный глобус", как мужской, так и женский, завоевали норвежцы: Йоханнес Бё и Тирил Экхофф. Это первый сезон в истории Кубка мира, когда оба глобуса выигрывают биатлонисты из Норвегии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Норвежка выиграла драматическую гонку массового старта

Иоханнес выиграл Кубок мира 3-й раз подряд. В этом сезоне преимущество над Стурлой Легрейдом он доказал лишь в последней гонке - массовом старте.