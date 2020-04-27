Победитель "Ролан Гаррос" пошел работать в супермаркет

Кевин Кравиц не видит ничего плохого в том, чтобы во время пандемии подработать в супермаркете. Фото: Reuters

Победитель "Ролан Гаррос" Кевин Кравиц пошел работать в супермаркет.

28-летний Кравиц в 2019 году в парном разряде вместе с Андреасом Мистом выиграл "Ролан Гаррос" - Открытый чемпионат Франции. Также он доходил до полуфинала US Open. Во время пандемии коронавируса мужчина начал работать в супермаркете.

"Я сортирую коробки и выкладываю товар на полки. На прошлой неделе дезинфицировал тележки в магазине. Уже получил за свою работу 450 евро. Я давно пытался найти нормальную работу, потому Covid-19 в определенном смысле мне помог в этом", - сказал Кравиц в интервью Der Spiegel.

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Кевин Кравиц в парном рейтинге АТР занимает 13-е место, а в одиночном - 211-е. За свою карьеру немецкий теннисист заработал 1 млн 75 тыс. долларов.