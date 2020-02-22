Победитель боя-реванша между Уайлдером и Фьюри станет королем дивизиона

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1116
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3888
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1719
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1683
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4725
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 909
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1710
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1206
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5751
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2547
Фото
Все фото
14
7
15
9
11
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Видео
Все видео
Победитель боя-реванша между Уайлдером и Фьюри станет королем дивизиона
Победитель боя-реванша между Уайлдером и Фьюри станет королем дивизиона
Нойер чудовищно ошибся в матче против "Падерборна"
Нойер чудовищно ошибся в матче против "Падерборна"
"Малыш" уложил на лед двухметрового великана во время драки в НХЛ
"Малыш" уложил на лед двухметрового великана во время драки в НХЛ
Бубка побил последний "зальный" рекорд
Бубка побил последний "зальный" рекорд
Бывший форвард "Зари" забивает "Манчестер Юнайтед": результаты первых матчей 1/16 Лиги Европы
Бывший форвард "Зари" забивает "Манчестер Юнайтед": результаты первых матчей 1/16 Лиги Европы
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 441
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1683
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1071
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1089
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 783
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
суббота, 22 февраля 2020 15:57

Победитель боя-реванша между Уайлдером и Фьюри станет королем дивизиона

  Комментировать
 

В воскресенье утром по киевскому времени, 23 февраля, на MGM Grand в Лас-Вегасе, США, состоится один из самых ожидаемых боев-реваншей в профессиональном боксе последнего десятилетия. Встретятся чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер и претендент на его титул, бывший чемпион мира по трем основным версиям в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри. Gazeta.ua рассказывает о некоторых важных деталях будущего мегафайта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уайлдер одолел последнее препятствие перед реваншем с Фьюри: Усик пока ожидает

Ничья в первом поединке

Впервые соперники встретились 1 декабря 2018 года на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США. Благодаря лучшим боксерским навыкам большую часть боя контролировал Тайсон Фьюри. Но самый мощный панчер современности выровнял ситуацию благодаря двум нокдаун, в которые он отправил соперника в конце боя. В итоге ничья и титул WBC остался у американского чемпиона. Было много дискуссий относительно исхода боя, но, однозначно, он был близкий и такой, что требует реванша.

Победитель станет лучшим в хэвивейте

На кону в повторном бою Уайлдер - Фьюри не только пояс WBC, но и престижный вакантный титул американского журнала The Ring. Также авторитетная организация Transnational Boxing Rankings Board (TBRB) заявила, что победитель будет признан настоящим чемпионом мира в супертяжелом весе.

Или Уайлдер выигрывает нокаутом или Фьюри победит судейским решением

Без фаворита и аутсайдера

Нас ожидает бой, прогнозировать результат которого дело абсолютно неблагодарное. Поэтому мы и не будем этого делать. Шансы - 50 на 50. Или Уайлдер жестко попадет и выигрывает нокаутом или Фьюри его перебоксует и победит судейским решением.

Возвращение Кличко

Для сторонников возвращения в бокс Владимира Кличко, было бы хорошо, если бы выиграл Тайсон Фьюри.

- Я хочу, чтобы Фьюри победил, после чего тогда у нас будет новое классное противостояние, - заявил Кличко в недавнем интервью британскому таблоиду Mirror.

Матч-реванш с ним за звание сильнейшего в дивизионе будет для Кличко-младшего вызовом, от которого очень трудно отказаться. Владимир, думается, убежден, что способен поквитаться с Фьюри за досадное поражение и должен был бы это сделать, если бы Фьюри дважды не отказывался от реванша с ним. Это то незавершенное дело, которое не даст Кличко спокойствия на "пенсии". И идея его возвращения в дивизион до максимума его бы оживила и вернула бы хэвивейту поистине королевский статус.

Деонтей Уайлдер провел 43 поединка, 42 выиграл, 41 нокаут. Тайсон Фьюри имеет 30 боев, 29 выиграл, 20 нокаутов. У каждого по ничьей - между собой. У кого-то после боя появится первая единичка в графе поражений - если не произойдет чуда и соперники снова разойдутся с тем, с чем пришли. Ну и с по меньшей мере $ 30 млн гонорара каждый.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Победитель боя-реванша между Уайлдером и Фьюри станет королем дивизиона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Совершили самое масштабное ограбление в истории страны

Арестовали самого разыскиваемого наркобарона

Тимошенко остановили активисты

Министр установил рекорд

Шаманы предсказывали будущее благодаря попкорну

В Украине отменили смертную казнь

Англии удалось то, что не смогла Франция - история такси

Самое читаемое
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 28836
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 18198
В любящих руках: показали собак до и после &quot;усыновления&quot;
В любящих руках: показали собак до и после "усыновления"
31
 Просмотров: 15426
&quot;Шахтер&quot; проиграл &quot;Бенфике&quot; и вылетел из еврокубков
"Шахтер" проиграл "Бенфике" и вылетел из еврокубков
 Просмотров: 13752
Какой маникюр будет модным весной
Какой маникюр будет модным весной
12
 Просмотров: 12897
Спорт
Франция выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира. Украина провалилась
Франция выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира. Украина провалилась
 Просмотров: 27
Пидгрушная побеждала накачанных допингом россиянок
Пидгрушная побеждала накачанных допингом россиянок
 Просмотров: 378
Чемпионат мира по биатлону: Пидгрушная вытянула сборную Украины на третье место в эстафете
Чемпионат мира по биатлону: Пидгрушная вытянула сборную Украины на третье место в эстафете
 Просмотров: 648
Кто-то врет. Руководители украинского и российского биатлона сделали противоположные заявления
Кто-то врет. Руководители украинского и российского биатлона сделали противоположные заявления Просмотров: 954
Бодигарды развели боксеров Уайлдера и Фьюри на церемонии взвешивания
Бодигарды развели боксеров Уайлдера и Фьюри на церемонии взвешивания Просмотров: 324
Больше всего комментируют
5
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
5
Для кого мы защищаем Украину - капеллан высказался о протестах в Новых Санжарах
4
Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями
4
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
3
Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет тюрьмы
Голосов: 576
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua