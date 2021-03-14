План Луческу сработал: почему "Динамо" победило "Зарю"

Мирча Луческу переиграл своего визави в тренерские дуэли. Фото: REUTERS

В матче 18-го тура чемпионата Украины "Динамо" в гостях победило "Зарю" - 2:0. Что нужно знать об игре?

У обеих команд не было кадровых проблем. Мирча Луческу и Виктор Скрипник выставили оптимальные составы.

Команды по-разному построили игру. "Динамо" пыталось давить на соперника, высоко прессинговать, а "Заря" действовала вторым номером, через быстрый переход середины поля.

Два разных тайма. Первая половины игры была ровной, с лучшими моментами в "Зари". После перерыва - "Динамо" владело полным преимуществом.

Судьба матча решилась за 3 минуты. В начале второго тайма динамовцы забили 2 гола, которые стали решающими. После такого удара "Заря" уже не смогла собраться.

Оба вратаря ошибались. Никола Василь неудачно сыграл на выходе в случае с первым голом, а Георгий Бущан ошибся в концы матча, когда не справившись с дальним ударом, но нападающие "Зари" простили вратаря "Динамо".

Сергей Сидорчук забил гол-красавец. Капитан "Динамо" дальним ударом с лету забил второй гол свои команды.

Психологическое давление не позволило "Заре" показать свой лучший футбол

Николай Шапаренко провел сильный матч. Благодаря полузащитнику "Динамо" гости разбивали все прессинг соперника. Шапаренко помогал киевлянам контролировать мяч и отдавал острые передачи.

План Луческу сработал. Решающим стал первый гол. После невнятного первого тайма, киевляне начали играть очень активно. "Заря" не была готова к высокому прессингу от соперника.

"Заря" не выдержала давления. Подопечные Скрипника имели 6 матчевую выигрышную серию в чемпионате и даже шанс побороться за чемпионство. Давление ответственности за результат не позволило "Заре" показать свой лучший футбол.

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После 18-го тура УПЛ "Динамо" опережает "Шахтер" на 4 очка. "Горняки" в Киеве разбили "Десну" -4:0. "Заря" остается на 3-м месте. В следующем туре "Динамо" будет принимать "Рух". "Заря" сыграет в гостях против "Колоса". А "Шахтер" померяется силами с ФК "Львовом.