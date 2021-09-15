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среда, 15 сентября 2021 00:32

План Луческу почти сработал: почему "Динамо" не смогло победить "Бенфику"

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План Луческу почти сработал: почему &quot;Динамо&quot; не смогло победить &quot;Бенфику&quot;
Николай Шапаренко был одним из лучших в составе "Динамо". Фото: Gettyimages.com/

В матче первого тура Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" -0:0.

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Луческу обошелся без сюрпризов. Наставник "Динамо" выставил прогнозируемый состав.

Преимущество "Бенфики". Гости владели территориальным и игровым преимуществом. "Динамо" играло вторым номером.

Неуверенная игра ногами Бойко. Вратарь "Динамо" помогал команде выходить из-под прессинга, но не всегда его действия были удачными, что приводило к остроте у динамовских ворот.

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"Бенфика" задушила "Динамо" прессингом. Гости высоко встречали соперника и не давали свободно разыгрывать мяч даже у своей штрафной. У динамовцев возникли большие проблемы с переходом из обороны в атаку.

Яремчук был на стороне "Динамо". Форвард "Бенфики" потерял два хороших момента.

Слабая игра Цыганкова и Вербича. Первый ничего не показал в течение игры в атаке и не всегда успевал отрабатывать в обороне. Словенец совершенно не усилил игру выйдя на замену и не испытывал момент, когда мог принести победу хозяевам.

Вербич и Цыганков провели слабый матч

Сумасшедшая концовка матча. Уже в добавленное к матчу время атака динамовцев завершилась ударами в перекладину и штангу, а в следующей атаке Шапаренко забил гол, который был отменен после видеоповтора из-за офсайда.

План Луческу почти сработал. Динамовцы грамотно перекрывали свободные зоны на своей половине поля, не давали сопернику делать разрезные передачи и ждали ошибок от соперника. Благодаря заменам увеличили темп игры и в конце могли вырвать победу.

Ничья - справедливый результат. Динамовцам удалось сдержать соперника. "Бенфика" не реализовала свои несколько моментов. Киевляне могли вырвать победу в конце матча.

В другом матче группы "Бавария" победила в гостях "Барселону" - 3:0.

В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет против чемпиона Германии, а "Бенфика" будет принимать "Барселону".

Автор: Сергей Тищенко
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