Пирло хочет видеть Луческу в "Ювентусе"

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, кого бы из "Динамо" хотел видеть в своей команде.

Пирло импонирует молодая линия защиты "Динамо", но в первую очередь он бы не отказался от помощи Мирчи Луческу.

"А если говорить об игроках, то все они молоды, хотя и выступают за свою национальную сборную. Особенно выделяется молодая линия защиты. Я высоко ценю талант каждого, хотя слабые стороны мы тоже изучили. Луческу взял бы себе в помощники, только так", - сказал Пирло в эфире "Большого футбола".

Пирло под руководством Луческу в "Брешии" начинал свою профессиональную карьеру, позже они также пересекались в "Интере".

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В Лиге чемпионов-2020/2021 "Динамо" уступило "Ювентусу" в двух матчах с разницей мячей 5:0.