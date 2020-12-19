Пидручный не смог претендовать на медаль в гонке преследования

Стурла Лагрейд выиграл и спринтерскую гонку. Фото IBU

Норвежский биалонист Стурла Лагрейд сегодня выиграл гонку преследования в австрийском Хохфильцене. Вторым был француз Эмильен Жаклен, а третьим - прошлогодний триумфатор Кубка мира Иоганн Бйо.

Украинец Дмитрий Подручный стартовал шестым, но имел промаха на обоих стрельбах лежа и на одной стойке и пришел на финиш 21-ым. Антон Дудченко был 35-ый, а Артем Прима - 39-ый.

До сих пор украинские спортсмены не завоевали ни одной награды на этапах Кубка мира.

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В 15-55 на старт гонки преследования выйдут женщины.