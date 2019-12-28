Пидручный и Меркушина выиграли серебро Рождественской гонки

 
Ексклюзивы
1/5
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 315
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
1 Просмотров: 3105
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 135
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 6867
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6129
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 954
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 396
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3141
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2142
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3375
Фото
Все фото
12
7
4
12
12
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего футболиста Европы
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Видео
Все видео
"Динамо" показало лучшие голы 2019 года
"Динамо" показало лучшие голы 2019 года
У нападающего сборной Швеции диагностировали саркому Юинга. Ему всего 23 года
У нападающего сборной Швеции диагностировали саркому Юинга. Ему всего 23 года
"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону" в матче с двумя незабитыми пенальти
"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону" в матче с двумя незабитыми пенальти
После гола 17-летний форвард "Интера" побежал целовать маму
После гола 17-летний форвард "Интера" побежал целовать маму
В Одессе тренер избил 11-летнего хоккеиста
В Одессе тренер избил 11-летнего хоккеиста
Интервью
1/5
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 315
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 333
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1089
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3375
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3393
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 351
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
суббота, 28 декабря 2019 21:06

Пидручный и Меркушина выиграли серебро Рождественской гонки

  Комментировать
Пидручный и Меркушина выиграли серебро Рождественской гонки
На последнем круге Пидручный обошел немца Наврата

Сегодня, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене прошла "Рождественская гонка". Украина выиграла серебро.

Украину представили Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. В масс-старте они заняли 3-е место. В гонке преследования – 2-е. Об этом сообщает "Трибуна".

Перед гонкой преследования отставание от лидера сократилось вдвое, Украина вышла на трассу третьей и проигрывала 6 секунд Германии.

На последнем круге Пидручный обошел Филипа Наврата. Немцы, в составе Наврата и Лауры Дальмайер опустились на 4-е место. Для Лауры это была последняя гонка в карьере.

Результаты "Рождественской гонки":

1. Норвегия (Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-Сьястад Кристиансен) – (2) 32:40,9

2. Украина (Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный) – (3) +25,7

3. Франция (Анаис Бескон / Антуан Гигонна) – (5) +32,5

4. Германия (Лаура Дальмайер / Филипп Наврат) – (5) +33,1

5. Италия (Доротея Вирер / Лукас Хофер) – (9) +1:03,4

6. Австрия (Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер) – (7) +1:03,9

7. Швейцария (Лена Хекки / Беньямин Вегер) – (8) +1:04,3

8. Чехия (Маркета Давидова / Михал Крчмарж) – (8) +1:10,5

9. Германия (Дениз Херрманн / Бенедикт Долль) – (7) +1:48,2

10. Россия (Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев) – (8) +2:50,1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркушина и Пидручный выиграли бронзу в масстарте Рождественской гонки

Рождественская гонка проводится ежегодно начиная с 2002 года. Сборная Украины за это время выиграла 2 золотые и 4 серебряные медали, это четвертый результат среди всех команд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пидручный и Меркушина выиграли серебро Рождественской гонки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Семь подземных толчков разрушили три провинции

Самое читаемое
&quot;Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат&quot;
"Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат" Просмотров: 43751
Фотограф Тони Келли: &quot;зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний&quot;
Фотограф Тони Келли: "зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний"
28
 Просмотров: 23077
Доллар стремительно подорожал: Нацбанк шокировал курсом
Доллар стремительно подорожал: Нацбанк шокировал курсом Просмотров: 11556
Француженки любят естественность, скандинавки - уют, американки - практичность: различия моды в мире
Француженки любят естественность, скандинавки - уют, американки - практичность: различия моды в мире
23
 Просмотров: 8703
Стояла на коленях и теряла сознание: трое девушек пытали и подстригли 15-летнюю студентку
Стояла на коленях и теряла сознание: трое девушек пытали и подстригли 15-летнюю студентку Просмотров: 7561
Спорт
Меркушина и Пидручный выиграли бронзу в масстарте Рождественской гонки
Меркушина и Пидручный выиграли бронзу в масстарте Рождественской гонки Просмотров: 225
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего футболиста Европы
12
 Просмотров: 2970
"Динамо" показало лучшие голы 2019 года
"Динамо" показало лучшие голы 2019 года
 Просмотров: 153
Гладкий рассказал о мести Луису Адриано
Гладкий рассказал о мести Луису Адриано Просмотров: 792
У нападающего сборной Швеции диагностировали саркому Юинга. Ему всего 23 года
У нападающего сборной Швеции диагностировали саркому Юинга. Ему всего 23 года
 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
6
После "нормандии": депутат намекнул на изменения в "формуле Штайнмайера"
4
Украина наращивает импорт электроэнергии из Беларуси, игнорируя протесты Литвы — Москаль
2
Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко - Гончаренко
1
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
1
Зеленский оказался упрямым - политолог
Голосов: 360
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua