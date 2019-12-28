Пидручный и Меркушина выиграли серебро Рождественской гонки

На последнем круге Пидручный обошел немца Наврата

Сегодня, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене прошла "Рождественская гонка". Украина выиграла серебро.

Украину представили Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. В масс-старте они заняли 3-е место. В гонке преследования – 2-е. Об этом сообщает "Трибуна".

Перед гонкой преследования отставание от лидера сократилось вдвое, Украина вышла на трассу третьей и проигрывала 6 секунд Германии.

На последнем круге Пидручный обошел Филипа Наврата. Немцы, в составе Наврата и Лауры Дальмайер опустились на 4-е место. Для Лауры это была последняя гонка в карьере.

Результаты "Рождественской гонки":

1. Норвегия (Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-Сьястад Кристиансен) – (2) 32:40,9

2. Украина (Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный) – (3) +25,7

3. Франция (Анаис Бескон / Антуан Гигонна) – (5) +32,5

4. Германия (Лаура Дальмайер / Филипп Наврат) – (5) +33,1

5. Италия (Доротея Вирер / Лукас Хофер) – (9) +1:03,4

6. Австрия (Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер) – (7) +1:03,9

7. Швейцария (Лена Хекки / Беньямин Вегер) – (8) +1:04,3

8. Чехия (Маркета Давидова / Михал Крчмарж) – (8) +1:10,5

9. Германия (Дениз Херрманн / Бенедикт Долль) – (7) +1:48,2

10. Россия (Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев) – (8) +2:50,1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркушина и Пидручный выиграли бронзу в масстарте Рождественской гонки

Рождественская гонка проводится ежегодно начиная с 2002 года. Сборная Украины за это время выиграла 2 золотые и 4 серебряные медали, это четвертый результат среди всех команд.