Пидгрушная завоевала серебро в спринте на Кубку IBU

Елена Пидгрушная заняла 2 место на соревнованиях в Норвегии. Фото: из открытых источников

В субботу, 30 ноября, в норвежском Шушене на первом этапе Кубка IBU прошла женская спринтерская гонка.

Украинка Елена Пидгрушная заняла второе место. В топ-10 лучших также попала еще одна украинка - Анна Кривонос стала 9-й, сообщает "24 канал"

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Пидгрушная точно отстрелялась на двух огневых рубежах и проиграла лишь 5,4 с. русской Ирине Старых. Третьей стала еще одна россиянка Екатерина Глазырина (12,6 с.).

Анна Кривонос также порадовала точной стрельбой. Более того - еще и показала одну из лучших скорострельности в гонке (второй результат по этому показателю).

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Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону сборная Украины провалила смешанную эстафету и была близка к медали в одиночном миксе.