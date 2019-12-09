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понедельник, 09 декабря 2019 09:36

Пидгрушная возвращается в сборную Украины

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Пидгрушная возвращается в сборную Украины
Елена Пидгрушная снова будет выступать за сборную Украины по биатлону. Фото: рейтер

Биатлонистка Елена Пидгрушная возвращается в состав сборной Украины на второй этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

"Елена Пидгрушная приедет с гор, соответственно, Надя Белкина поедет на Кубок IBU. А с учетом программы второго этапа Кубка мира, возможно, отправим в Риднау еще кого-то, может, даже Анастасию Меркушина. Дело в том, что в Риднау является суперспринтом, а эта гонка очень подходит Насти. Если же потребуется ее участие, скажем, в эстафете, то приехать в Хохфильцен не будет проблемой - там только два часа езды, - цитирует Бринзака "24 канал"

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Из-за проблем со здоровьем 32-летняя Елена Пидгрушная в последнем сезоне выпала из состава женской команды. Второй этап Кубка мира по биатлону начнется в австрийском Хохфильцене 13-го декабря и продлится до 16-го.

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09
декабря

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