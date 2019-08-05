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понедельник, 05 августа 2019 20:11

Петух выбежал на поле и прервал матч чемпионата Нидерландов

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Петух выбежал на поле и прервал матч чемпионата Нидерландов
Появление петуха на поле остановила матч чемпионата Нидерландов

Забавный эпизод произошел во время одного из матчей чемпионата Нидерландов.

В матче чемпионата Нидерландов между "Хераклес" и "Херенвеном" арбитру пришлось остановить игру. Виной всему стал петух, который неожиданно оказался на поле.

Петух выбежал на поле еще в начале встречи. Он не давался в руки игрокам команды. И бежал от них по полю. Пока его не поймал один из работников клуба и вынес за пределы стадиона.

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Таким образом свой протест выразили фанаты "Хераклеса", которым не нравится новое название их стадиона "Эрве Асито". Также они забросали поле яйцами в знак протеста.

https://24tv.ua
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