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суббота, 22 февраля 2020 20:05

Петряк сделал хет-трик в чемпионате Венгрии

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Петряк сделал хет-трик в чемпионате Венгрии
Иван Петряк начинал карьеру в Черкасской области

Украинский хавбек Иван Петряк отличился хет-триком за "Фехервар" в матче 22-го тура чемпионата Венгрии с "Залаэгерсегом".

Петряк вышел в стартовом составе "Фехервара", который играл дома и сумел распечатать ворота гостей уже на 5-й минуте. Иван удвоил счет на 49-й минуте, а затем выстрелил дуплетом в течение короткого отрезка времени в середине второго тайма (57-я и 61-я минуты).

Таким образом, счет вырос до разгромного – 4:0. Сообщает footboom.com

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В активе Ивана Петряка пять голов в 21-м матче текущего чемпионата Венгрии.

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Дата
22
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