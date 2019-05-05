Петряк озвучил ужасную сумму – директор "Ференцвароша"

Генеральный директор "Ференцвароша" Орош Пальт рассказал, что Иван Петряк запросил слишком большую зарплату. Об этом пишет "Трибуна"

"Руководство клуба уже несколько месяцев ведет переговоры с "Шахтером", они продолжаются и сейчас. Мы встретились в пятницу, потому что могли устно договориться о переходе. Мы были в постоянном контакте с игроком и его менеджерами, чтобы быть в курсе его условий.

Но они нам сказали открыто, что "МОЛ-Види" предложил ему зарплату больше. Мы также узнали, что предложение Петряку поступило как раз перед очным матчем клубов.

Мы долго вели переговоры, но Петряк озвучил ужасную сумму, которую мы не хотели и не могли заплатить", – сказал Пальт.

Вчера стало известно, что украинец Иван Петряк может поменять "Ференцварош" на другой венгерский клуб – МОЛ Види.