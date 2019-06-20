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четверг, 20 июня 2019 12:01

Петракова хотели уволить перед стартом молодежного Кубка мира в Польше

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Петракова хотели уволить перед стартом молодежного Кубка мира в Польше
Александр Петраков мог бы не поехать со сборной Ю -20 в Польшу

Главный тренер сборной Украины U-20 Александра Петракова, который привел команду к победе на молодежному Кубке мира, хотели освободить до начала турнира.

"Петраков сейчас может говорить, что он очень благодарен федерации, или очень-очень. Но мне известно, что его пытались убрать из сборной U-20 перед турниром. И руководство федерации, и Мирон Маркевич протежировали других тренеров. Считали, что у него старая закалка, отработанный тренерский материал.

Человек, который отстояла Петракова, - Григорий Суркис. Он предоставил максимальное влияние, чтобы Петраков остался. Тот когда-то работал в ДЮСШ "Динамо", - сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

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Напомним, в финале сборная Украины обыграла Южную Корею со счетом 3:1.

https://sport.ua
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