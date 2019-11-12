Перзидент "Гента" рассказал, когда отпустит Яремчука в топ-чемпіонат

Украинский форвардом Яремчуком интересуются клубы из топ-чемпионатов. Фото: УАФ

Президент бельгийского "Гента" Иван Де Витте рассказал, когда будет готов отпустить лидеров команды в ведущие чемпионаты Европы.

"Я не знаю, что случится дальше с нашими ведущими игроками, но мы сделаем все, чтобы удержать нашу команду вместе. Это касается и Романа Яремчука, и Джонатана Дэвида, с которыми мы подписали контракты.

Перед командой стоят серьезные задачи как в чемпионате Бельгии, так и в Лиге Европы, поэтому отпускать таких важных игроков будет неправильно, даже если на них претендуют очень богатые клубы ", - цитирует Де Витте" Футбол 24 "со ссылкой на" Voetbal Belgie ".

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Роман Яремчук продлил контракт с Гентом до 2023-го года. В текущем сезоне украинский форвард забил 7 голов в чемпионате Бельгии и столько же в Лиге Европы.