Первый украинский футболист заболел коронавирусом

Игрок "Миная" стал первым в Украине профессиональным футболистом, заболел на коронавирус

Игрок перволигового "Миная" получил положительный анализ на коронавирус.

Футболист изолирован, врачи оказывают ему необходимую помощь. Руководство клуба дало указание проверить всех своих игроков, а также всех других представителей клуба на наличие заболевания.

"К сожалению, опасный Covid-19 не обошел ФК "Минай". У одного из наших игроков обнаружили коронавирус. Тест на это заболевание, который этот футболист сдал в одном из местных медицинских учреждений, оказался положительным", - говорится в сообщении ФК "Минай".

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Чемпионат Украины в Первой лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса. Во второй части не было сыграно ни одного матча. "Минай" занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, отставая от 1-го места на 2 очка.