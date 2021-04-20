Первый пошел. "Челси" намерен выйти из Суперлиги

"Челси" может стать первым штрейкбрехером Суперлиги. Фото: Reuters

"Челси" намерен покинуть европейскую Суперлигу, сообщает журналист Дэн Роан на своей странице в "Твиттере".

По информации источника, лондонский клуб готовит документы для того, чтобы выйти из состава участников нового турнира. Ранее "Челси" стал одним из 12 клубов-основателей Суперлиги.

Президентом "Челси" является российский олигарх Роман Абрамович.

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Сегодня также руководители "Баварии" и ПСЖ заявили о своем неприсоединении к проекту Суперлиги. В Италии раздаются голоса с требованием отстранить "Интер", "Милан" и "Ювентус" от Серии "А". 14 клубов английской Премьер-лиги выступили резко против создания Суперлиги.