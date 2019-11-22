Первый клуб Коноплянки выгнал восьми темнокожих легионеров на улицу

Евгений Коноплянка начинал свою карьеру в клубе "Олимпик" с Кропивницкого. Фото: с отрытых источников

Любительский футбольный клуб "Олимпик" с Кропивницкого попрощался с 8 африканскими легионерами.

В октябре этого года футболисты публично объявили о невыполнении обязанностей со стороны руководства "Олимпика" - легионеры два года не получали обещанную зарплату в размере 4200 гривен, а клуб не мог их обеспечить даже питанием. Представители "Олимпика" опровергли эту информацию, и игрокам пришлось обратиться с заявлением в полицию. Сейчас пострадавшие находятся в благотворительном хостеле для бездомных, пишет "Футбол 24"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легионер "Динамо" попал в большой скандал на родине

Африканские легионеры выступали в "Олимпик" под руководством Юрия Кевлича, который является первым тренером Евгения Коноплянки. Будущий игрок сборной Украины начинал профессиональную карьеру именно в Кропивницкому клубе.