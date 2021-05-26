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четверг, 27 мая 2021 10:00

Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
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29 мая во португальском городе Порту пройдет финал футбольной Лиги чемпионов между двумя английскими командами "Челси" сыграет против "Манчестер Сити". В составе последней имеет шансы сыграть в стартовом составе украинец Александр Зинченко. Может стать третьим соотечественником, который выигрывает престижный клубный трофей Европы. Ранее это удавалось нынешнему тренеру сборной Украины Андрею Шевченко в 2004 году в составе итальянского "Милана" и Анатолию Тимощуку в 2013 году. Тогда он выступал за немецкую "Баварию".

Александр Зинченко родом из города Радомышль Житомирской области- за 107 км от Киева. На автобус туда сажусь на станции метро Житомирская. Водитель не трогается, пока салон не заполняется пассажирами.

- Вам надо билет ?, - переспрашивает шофер. И сразу приносит два. - Вдруг будете ехать обратно, а забудете заранее приобрести.

В Радомышль едем час. Большую часть дороги за окном виднеется сосновый лес и села. Местные в салоне рассказывают, что правильно название города надо выговаривать с ударением на первый слог.

С автостанции иду в школу №3, где Александр учился здесь до пятого класса. Дорогу расспрашиваю у бабушки на велосипеде.

- Зинченко? Футболист? Еще бы я его не знала! Его отец из района Рудня. Вы его проезжали. А школа за церковью, недалеко, - показывает рукой.

Третья школа разделена на два корпуса. В одном учатся младшие классы, в другом - старше. В коридоре встречает директор Наталья Мельник, 47 лет.

– Мне уже ученики сказали, что по двору ходит неизвестный мужчина, - улыбается. В своем кабинете угощает чаем и конфетами. - Сейчас подойдет классный руководитель Саши и его одноклассница. Она тоже учительница. Зинченко и я хорошо помню. Хоть и учился до пятого класса, но жил в моем дворе. Особых условий для тренировок в нем не было - песок и асфальт. Но Саша с отцом гонял мяч. Позже играл с соседскими детьми.

Саша в первых классах был очень серьезный - отличник, писал большими каллиграфическими буквами

В кабинет заходят педагоги Ирина Король и Виктория Ралдугина. Садятся напротив, наливают себе чай.

- Класс был очень хороший, - вспоминает Ирина Викторовна. - С 20 учеников - пять отличников. Коллеги говорили, что у меня такие дети, которых можно оставить в классе одних и ничего не случится. Руки всегда поднимали друг перед дружкой. Девочек было вдвое больше чем мальчиков - 13 против семи. Саша в первых классах был очень серьезный - отличник, писал большими каллиграфическими буквами.

  Класс Александра Зинченко. Будущий футболист – в первом ряду в центре. Вверху учительница Ирина Король. Фото: из архива Ирины Король
Класс Александра Зинченко. Будущий футболист – в первом ряду в центре. Вверху учительница Ирина Король. Фото: из архива Ирины Король

Показывает фотографию, на которой Александр стоит в форме с галстуком-бабочкой.

- Имел склонность к точным наукам, - продолжает учительница. - Дружил с Владиком Зиневичем. Оба блондины, только Владик высокий, а Саша - ниже. Зиневич закончил филологический университет, а потом переквалифицировался в налоговика. Немного работал за границей, а сейчас вернулся. В школе на всех переменах они гоняли в футбол. Если старшие ребята забирали мяч себе - ходила отбирать. Ну а как иначе? Как-то в школе был день гражданской обороны. А мне с ребенком надо было в Житомир. Стою на автостанции, когда звонит Саша:
- Ирина Викторовна, не расстраивайтесь, мы все конкурсы выиграли, забрали все призы. Так отчитался передо мной.

После пятого класса Зинченко перешел в футбольную школу в городе Черноморск в Одесской области. Но во время каникул постоянного приходил в родную школу, скучал, добавляет Ирина Король.

- Саше, как и другим ребятами, нравилась Даша Дурицкая, - присоединяется к разговору Виктория Ралдугина. - Она закончила педагогический имени Гринченко. Вышла замуж, сейчас в декрете. На Сашу мы все подписанные в инстаграми. Читаем новости. Он хотел приехать к нам на встречу - пять лет, как закончили школу. Тогда уже был в Манчестере. Видимо, что-то не сложилось.

- Я помню, как он приехал летом после "Уфы" (в российском клубе Зинченко сыграл год. - Gazeta.ua) - перехватывает тему Ирина Викторовна. - Встретил меня на улице: "Очень хотел вас увидеть, искал телефон". Пошли с ним в кафе, посидели. Выпили кофе, съели мороженое. Почему запомнила одну его фразу: "Там, в России, мечтал, что вернусь в Радомышль. Очень хотелось в Украину". Говорил со мной сначала на русском, а потом перешел на украинский.

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Обе учительницы говорят, что смотреть финал Лиги чемпионов.

- Я последний раз так переживала в 2006 году, когда Украина играла на чемпионате мира, - утверждает Ирина Король. - Ждала каждый матч.

Идем в другой корпус школы. Показывает место, где стояла парта Зинченко. Сейчас в школу привезли новые - зеленые. Каждый ученик сидит сам. Из столовой забегают нынешние воспитанники Ирины Дмитриевны, второклассники.

  Ирина Король работает в том же классе, где учился Александр Зинченко. Фото Юрий Стригун, Gazeta.ua
Ирина Король работает в том же классе, где учился Александр Зинченко. Фото Юрий Стригун, Gazeta.ua

- Как много блондинов, - шучу. Насчитываю шестерых ребят с такими волосами.

- Что же вы хотите. Арийская раса, - смеется учительница.

На городском стадионе неподалеку футбольная детско-юношеская спортивная школа Радомышль принимает сверстников из Барановки. На заведении висит баннер с Зинченко и другими местными спортсменами.

Газон стадиона подстриженный, нанесена разметка. Детская команда Радомышля играет в бело-голубой форме "Манчестер Сити". На футболках название спонсора английского клуба Etihad Airways. Команда из Барановки в красно-черной форме.

  Детская команда Радомышля играет в форме "Манчестер Сити". Фото: Юрий Стригун, Gazeta.ua
Детская команда Радомышля играет в форме "Манчестер Сити". Фото: Юрий Стригун, Gazeta.ua

Судья в поле - Сергей Борецкий. Это первый тренер Александра Зинченко. Фиксирует победу местной команды. Гостей они разбили во втором тайме, забив три мяча.

- В моем детстве никакой секции футбола в школе не было. Мы все росли самоучками. В армии я играл за сборную Московского округа. Затем здесь, на местном уровне. Окончил Ивано-Франковский спортивный техникум. С 2002 года тренирую, - рассказывает Сергей Владимирович. - Понимаете, в Радомышле никогда не было даже футболиста второй лиги. И я мечтал его воспитать и довести хотя бы до уровня украинской Премьер-лиги. А здесь сразу трехкратный чемпион Англии, финалист Лиги чемпионов. Володя Зинченко, отец Саши, мой друг детства. В августе 1996-го они с женой были у меня на свадьбе. А в декабре родился Саша. Значит, он тоже был. Малым отец брал Сашу на все игры. Он с мячом играл не как обычный ребенок - фанател от него. Очень быстро все усваивал, ничего не надо было повторять. Всю жизнь играл со старшими, но никогда не боялся. Тренировался целый год. Пока погода позволяла - на улице. Потом - в спортзале "Динамо". Вся его техника, квадраты, остановочка подошвой - все из мини-футболу пришло. В 11 лет повезли его в Киев в школу "Динамо". Все хорошо, говорят, но антропометрия слабая - очень мал. В тот вечер мы в селе Ставки играли в футбол. Судьба, значит, такая была. Подошел Миша Сельчук - директор спортивной школы где-то на Николаевщине. Спрашивает: Сколько лет этому малому? Не поверил, что 11 говорит: в Ильичевске "Шахтер" открыл школу. Везите его туда.

  Сергей Борецкий дружит из отцом Зинченко. Фото: Юрий Стригун, Gazeta ua
Сергей Борецкий дружит из отцом Зинченко. Фото: Юрий Стригун, Gazeta ua


В школу "Шахтера" Александра Зинченко забрали за 10 мин после просмотра.

- Тамошний тренер сказал, что ему хватило этого времени. Увидел, как Зинченко открывается и какая у него культура паса высокая, - продолжает Борецкий. - Первый год Саша плакал. Он был маленьким, ему передачи никто не давал. Рвался обратно в Радомышль. Говорю: "Твоего таланта хватит, чтобы играть на уровне области. А если хочешь серьезных достижений - должен тренироваться с профессионалами ". Он остался. Впоследствии был выбор - или академия "Шахтера", или "Мариуполь". Я посоветовал академию. В Донецке ним занимался футболист Бека Вачиберадзе. Грузины с украинцами всегда дружат. Жаль только, что из того состава "Шахтера", дошедшего до финала юношеской Лиги чемпионов (в 2015 году юношеская команда в финальной игре уступила лондонскому "Челси" - 2:3. - Gazeta.ua), заиграли только Зинченко и Виктор Коваленко ( бывший игрок "Шахтера". Сейчас выступает за итальянскую "Аталанту". - Gazeta.ua).

В августе 1996-го они с женой были у меня на свадьбе. А в декабре родился Саша. Значит, он тоже был

Александр всегда до мелочей выполнял все указания тренеров, вспоминает первый наставник.

- Как-то во время пребывания в академии "Шахтера" увидел, как он круги наматывает на нашем стадионе. Говорю: "Саша, а сыграть?". Отвечает: "Нет, Владимирович. Тренер запретил на мяч даже смотреть ". Я удивился. Думаю, разве те тренеры что-то узнали? Но Саша свято верил, что должен выполнить установку.

- Какой прогноз на финал Лиги чемпионов ?, - спрашиваю.

- Ну, какой прогноз? Кубок летом должно быть в Радомышле, - отвечает. - Будет плюс два мяча в нашу пользу.

В Радомышле у Александра остался жить дед по материнской линии. Родители развелись. Мать с отчимом живут в Москве, отец в Житомире.

- Дед Корчевой? - переспрашивает у дома бабушка в синий олимпийцы Adidas. - Живет во втором подъезде на первом этаже. Квартира направо.

  Квартира, где провел детство Александр Зинченко. Фото: Юрbй Стригун, Gazeta ua
Квартира, где провел детство Александр Зинченко. Фото: Юрbй Стригун, Gazeta ua

Имя соседа баба вспомнить не может. Жму кнопку звонка. Открывается дверь в темный коридор. Сначала виднеются только голые ноги деда. Встречает в трусах и рубашке.

- Мне дочь категорически запретила говорить с прессой, - говорит.

Он очень похож на Александра, только седой.

В городском совете руководства нет. Мэр говорит по телефону, что на похоронах. Секретарь в Житомире. В конце концов, принимает заместитель Светлана Ковальчук.

- Мы создали громаду в 2017 году. С тех пор все финансовые показатели выросли. Ремонтируем школы и больницу. Хотим, чтобы государство отремонтировала нам дороги. Среди 65 громад Житомирщины занимаем седьмое рейтинговое место.

В канцелярии ставят штамп на бланке командировки. Спрашиваю, скоро ли переименуют местный стадион "Авангард" в стадион имени Александра Зинченко?

- Рано об этом говорить. Саша еще молодой!

Александр Зинченко начинал карьеру в "Шахтере". Впоследствии разорвал контракт и год играл в Башкирии, в местной "Уфе". Оттуда перебрался в "Манчестер Сити", где стал трехкратным чемпионом Англии.

Автор: Юрий Стригун
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