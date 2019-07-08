Первая ракетка мира сенсационно покинула Уимблдон

Вылет Барти в 1/8 Уимблдона стал главной сенсацией в женском теннисе

Сильнейшая теннисистка планеты Эшли Барти покинула Уимблдон. Австралийка проиграла на стадии 1/8 финала уступив Элисон Риск.

В первом сете Барти сделала 2 брейка, когда 29-летняя Риск сумела только один раз отобрать подачу именитой соперницы.

Во втором сете на корте доминировала 55 ракетка мира. Представительница США оформила 2 брейка и легко выиграла сет.

В решающем третьем сете действующая чемпионка Ролан Гарроса однажды проиграла свою подачу, чего хватило Риск, чтобы одержать победу.

Эшли Барти - Элисон Риск 1: 2 (6:3, 2:6, 3:6)

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Стадию 1/8 финала впервые в карьере преодолела украинка Элина Свитолина. В то же время турнир покинула Даяна Ястремская.