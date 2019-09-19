Первая "ракетка" мира Джокович помогал собирать картофель в сербском селе

Первая "ракетка" мира серб Новак Джокович, продолжающий восстановление после травмы плеча, отправился в село Брзече, население которого составляет всего 258 человек. Несмотря на повреждение, спортсмен приехал помочь местным жителям собрать урожай картофеля.

"Благодарен за этот опыт в Брзече. Эти люди добрые, искренние, трудолюбивые. Моё сердце наполнилось оживлением от воспоминаний детства. Я продолжаю встречаться с людьми, которые были частью моего взросления и помогли осуществить свою мечту — стать теннисистом. Очень благодарен и тронут. И еще я взял себе немного картофеля за старания", — написал Джокович в Instagram.

Автор: Instagram Джокович за работу взял несколько картошек себе

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Новак Джокович — сербский профессиональный теннисист, первая "ракетка" мира; победитель 16 турниров Большого шлема в одиночном разряде. Первый игрок в истории Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все 4 турнира Большого шлема, но и все 9 турниров АТР серии Мастерс. Победитель 76 турниров АТР (из них 75 в одиночном разряде).