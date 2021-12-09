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четверг, 09 декабря 2021 08:27

Первая потеря очков Рангником: результаты матчей Лиги чемпионов

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Первая потеря очков Рангником: результаты матчей Лиги чемпионов
Ральф Рангник с лета 2021 работал в России. Фото: REUTERS

8 декабря состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в группах Н, F и G.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

В группе Н туринский "Ювентус" минимально одолел чемпиона Швеции "Мальме" -1:0. Единственный гол в матче забил Мойзе Кин.

Действующий победитель турнира "Челси" сыграл в ничью в гостях с "Зенитом" -3:3. Англичане забили гол уже в самом старте поединка. Россиянам удалось избежать поражения в добавленное к матчу время.

Победителем группы стал "Ювентус". "Челси" квалифицировался со второго места в 1/8 Лиги чемпионов. "Зенит будет играть в Лиге Европы.

Английский "Ман Юнайтед" дома не смог победить швейцарский "Янг Бойз" -1:1. Для нового тренера манкунианцев Ральфа Рангнига это стала первая потеря очков на должности. Другой матч группы F между "Аталантой" и "Вильярреалом" не состоялся из-за снегопада.

"МЮ" выиграл группу. "Вильярреал" и "Аталанта" разыграют вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

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В группе G чемпион Австрии "Зальцбург" дома минимально одолел "Севилью" -1:0, а в другом матче "Вольфсбург" дома проиграл "Лилью" -1:3.

"Лилль" на "Зальцбурге" идут дальше в Лиге чемпионов, а "Севилья" будет играть в Лиге Европы.

14 декабря состоится жеребьевка Лиги чемпионов.

Украинские клубы неудачно провели матчи заключительного тура ЛЧ. "Динамо" в гостях проиграло "Бенфике", а "Шахтер" дома не смог обыграть "Шериф". Обе украинские команды вылетели из еврокубков этого сезона.

Автор: Сергей Тищенко
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09
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