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вторник, 24 сентября 2019 16:38

Перуанский легионер может дебютировать за "Динамо"

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Перуанский легионер может дебютировать за &quot;Динамо&quot;
Самбрано может сыграть за "Динамо" впервые после перехода в клуб

Киевское "Динамо" назвало заявку из футболистов на перенесенный матч 4-го тура чемпионата Украины против "Мариуполя".

На выездную игру, которая состоится 25 сентября, с "Динамо" поехали Карлос Самбрано и Сидклей. Перуанец Самбрано перешел в "Динамо" зимой 2018 года, но с тех пор не сыграл за "бело-синих" ни одного поединка.

Его появление в заявке, возможно, вызвана травмой Никиты Бурды. Основной защитник "Динамо" получил травму в последнем матче против "Ворсклы" и выбыл на длительный срок.

Также на игру против "Мариуполя" наставник киевлян Алексей Михайличенко взял бразильца Сидклея. В новом сезоне он не сыграл ни одного матча киевлян. Сидклей, вероятно, заменит Виталия Миколенко, который не сыграет против "азовцев".

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Матч "Мариуполь" - "Динамо" состоится 25 веренсня. Начало игры в 17 00.

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