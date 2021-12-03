Пережил остановку сердца на Евро - Эриксен вернулся к тренировкам

Кристиан Эриксен был звездой АПЛ. Фото: REUTERS

Полузащитник сборной Дании и миланского "Интера" 29 -летний Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам.

Во время матча первого тура Евро-2020/21 у датчанка остановилось сердце. Врачам удалось реанимировать футболиста.

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Полузащитник приступил к индивидуальным тренировкам на родине в Дании. Кристиан тренируется в своем бывшем клубе "Оденсе",

"Эриксен связался с нами, сейчас тренируется индивидуально", - цитирует представителя клуба Sky Sports.

Кристиан Эриксен не мог оставаться в "Интере", потому что его проблемы с сердцем не позволяют полузащитнику тренироваться в профессиональном клубе в Италии. По прогнозам, Эриксен может вернуться на поле уже в следующем сезоне. Эриксен известен своими выступлениями за "Аякс" и "Тоттенхэм". В АПЛ был звездой местного чемпионата.