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понедельник, 30 декабря 2019 15:30

Переучивал Тайсона играть в одно касание – Маркевич

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Переучивал Тайсона играть в одно касание – Маркевич
тайсона открыл в Бразилии Евгений Красников

Экс-наставник "Металлиста" Мирон Маркевич вспомнил период работы с бразильским атакующим хавбеком Тайсоном. В начале своей украинской карьеры бразилец играл за "Металлист"

"Просмотром бразильским футболистов занимался селекционный отдел клуба во главе с Евгением Красниковым. Я и не знаю точное количество футболистов, которые прошли через это сито отбора. Мне показывали четыре-пять лучших игроков из всего списка, которые соответствовали моим критериям. Но когда я увидел Тайсона в деле, сразу дал добро на его приобретение. Меня подкупила скорость и умение бразильца на этой скорости работать с мячом, - цитирует Маркевича "Футбол-24".

Меня предупредили, что характер у Тайсона непростой. Повозились мы с ним. Я был с ним каждый день - в одно время терпение было уже на пределе. Бразильцам всегда было непросто адаптироваться в Украине. В "Металлисте" были другие требования, нужно было играть в одно-два касания, а вы знаете, как Тайсон любит быть с мячом. Пришлось игрока немного переучивать.

Конечно, я не хотел, чтобы Тайсон переходил в "Шахтер". Мы тогда шли на первом месте. Но пришло новое руководство и его сразу продали. Клуб заработал на нем, наверное, около 15 миллионов".

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Тайсон перешел в "Металлист" в начале сентября 2010 года по бразильского "Интернасьоналя", а в январе 2013-го перебрался в "Шахтер".

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