Перес уговорил Роналдо возвратиться в "Реал"

С "Реалом" Роналдо выиграл четыре кубка чемпионов

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в "Реал" Мадрид в период зимнего трансферного окна 2020 года. Президент мадридского клуба Флорентино Перес лично встречался с португальским футболистом и уговорил того вернуться.

По информации издания, это может произойти в грядущем январе во время зимнего трансферного окна. Об этом пишет "Сегодня".

Криштиану Роналду играл за "Реал Мадрид" с 2009 года. В июле 2018 года он перешел из "Реала" в "Ювентус", его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Португальский форвард является победителем Лиги наций УЕФА сезона-2018/19, пятикратным победителем Лиги чемпионов и пятикратным обладателем "Золотого мяча".