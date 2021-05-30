Перелом носа, перелом глазницы – Де Брейне назвал свой диагноз

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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне рассказал о травме, которую получил во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА с "Челси" (0:1).

"Привет, ребята. Только что вернулся из больницы. У меня диагностирован перелом костей носа и перелом левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Все еще разочарован вчерашним результатом, но мы вернемся", — написал Де Брёйне на своей страницы в "инстаграме".

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/2021 "Челси" переиграл "Манчестер Сити". Встреча проходила на стадионе "Драгау" в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.

Во втором тайме защитник "Челси" Антонио Рюдигер со всей силы врезался в Кевина Де Брейне. Арбитр считал, что наказание тянет на желтую карточку.

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"Челси" во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. По ходу сезона команда сменила тренера. "Манчестер Сити" впервые играл в финале турнира.