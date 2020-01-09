Перед следующим боем Далакяна состоится турнир "Ты - чемпион"

Артем Далакян уже трижды успешно проводил защиту чемпионского пояса. Фото: из открытых источников

Во время защиты пояса WBA в легчайшем весе украинским боксером Артём Далакян против Хосбера Переса с Венесуелаы запланированы необычный андекарте.

Его изюминкой станет отдельный турнир "Ты - чемпион", в формате которого восемь боксеров проведут трех раундов боя и определят победителя по олимпийской системе (четвертьфиналы, полуфиналы и финал). Такой турнир призван открывать новые имена в боксе и пользуется популярностью в США и Великобритании. В Украине состоится впервые, сообщает сайт "братьев Кличко"

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Бой Артем Далакян- Хосбна Перес состоится 8 февраля в КВЦ "Парковый".