Перед Португалией Украина проведет встречу с болельщиками

На выезде наши сыграли вничью – 0:0

Сборная Украины проведет встречу с болельщиками и представителями СМИ перед матчем отбора на Евро-2020 против Португалии.

Об этом сообщает "Футбол-24"

Пресс-конференция главного тренера и игрока сборной Украины начнется в конференц-зале НСК Олимпийский 13 октября в 18:30, сообщает пресс-служба УАФ.



В 19:00 футболисты "сине-желтых" выйдут на поле главной арены страны для завершающей тренировки перед поединком с чемпионами Европы. Как и положено, первые 15 минут занятия будут открытыми для представителей СМИ.

Пресс-конференция главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша и одного из игроков команды состоится в 16:30, а тренировка "селесао" - в 17:30.



Напомним, сборная Украины победила Литву (2:0) и встретится с Португалией 14 октября, начало в 21:45. "Желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

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По версии букмекеров Португалия является фаворитом встречи. Ставки на победу пиренейцев принимаются в соотношении 1 к 2,14–2,20. Победу Украины оценивают с вероятностью 1 к 3,45-3,50.