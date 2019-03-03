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воскресенье, 03 марта 2019 18:15

Перед матчем против "Динамо" "Челси" в сложной игре переиграл аутсайдера "Фулхэм"

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Перед матчем против &quot;Динамо&quot; &quot;Челси&quot; в сложной игре переиграл аутсайдера &quot;Фулхэм&quot;
ГОНСАЛО ИГУАИН, Фото:ФК ЧЕЛСИ

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги "Челси" приехал в гости к "Фулхэму".

С первых минут на поле была абсолютно равная игра, но забить первыми получилось у гостей. Игуан на 20-й минуте открыл счет в матче. Через 8 минут Чемберс восстановил паритет в этой встрече. В очередной атаке "Аристократов" Азар выкатил мяч прямо на ногу Жоржиньо, а тот точным ударом вновь вывел свою команду вперед.

После перерыва "Фулхэм" выглядел более свежим, раз за разом организовывая голевые моменты у ворот Кепы, который, отбыв наказание, вновь вышел в стартовом составе лондонского клуба. Стоит отдать должное голкиперу "Синих", ведь благодаря его мастерству команда сумела удержать победный счет 2:1. Хозяева поля отметились второй раз в воротах Кепы на 94-й минуте, но сделали это из положения вне игры, потому гол не был засчитан.

После этой игры команда Сарри закрепилась на 6-й позиции турнирной таблицы АПЛ,имея в своем активе 56 очков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" потратило много сил в Чернигове перед игрой против "Челси"

Следующий матч "Челси" проведет 7 марта на Стэмфорд Бридж против "Динамо" в рамках 1/8 финала Лиги Европы

https://football24.ua
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