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воскресенье, 29 декабря 2019 10:07

Пеллегрини оставил "Вест Хэм" раньше Ярмоленко

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Пеллегрини оставил &quot;Вест Хэм&quot; раньше Ярмоленко
Ранее чилийский специалист работал из "Манчестер Сити" и "Вильярреалом"

Мануэль Пеллегрини покинул пост главного тренера "Вест Хэма". 66-летний специалист прекратил работу с лондонским клубом, за который выступает Андрей Ярмоленко, после поражения в 20-м туре АПЛ от "Лестера" (1:2).

"Большое разочарование, что мы вынуждены принять такое решение. Было удовольствием работать со специалистом его уровня. Однако, очевидно, что клубу требовались изменения, чтобы вернуться в правильное русло, учитывая наши амбиции в сезоне", – говорится в заявлении клуба, которое цитирует "Трибуна".

"Почувствовали, что нужно действовать сейчас, чтобы дать новому менеджеру необходимое время для достижения целей", – сказано в заявлении клуба.

Ранее сообщалося, что "Вест Хэм" готов прекратить сотрудничество из украинским легионером Андреем Ярмоленко.

"Вест Хэм" идет на 17-м месте в Английской Премьер-лиге.

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Чилиец возглавлял лондонцев с 2018 года, его контракт был рассчитан до 2021. Ранее он тренировал "Манчестер Сити".

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