Пеле признал рекорд Роналду

Криштиану Роналду и Пеле. Фото: Gettyimages.com

Легендарный бразильский футболист Пеле признал рекорд форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, который обошел его по количеству забитых голов.

Трехкратный обладатель Кубка мира поздравил Роналду в Twitter.

"Какая же прекрасная у тебя карьера! Я восхищаюсь тобой, и это ни для кого не секрет. Поздравляю, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Прикрепляю сообщению фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая существует уже много лет", - написал Пеле.

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В матче Серии А против "Кальяри" Роналду забил 3 мяча. После этого на счету португальского форварда 770 забитых голов за карьеру. В Пеле - 767 мячей.

Роналду побил рекорд Пеле 20 января 2021, но бразилец не признал это, заявив, что статистика учитывает не все его мячи, забитые в официальных матчах.

Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. К тому играл за "Спортинг", "МЮ" и "Реал". Пеле выступал за бразильский "Сантос" 17 сезонов. После чего провел еще 2 года в США выступая за "Космос". В составе сборной Бразилии нападающий провел 92 матча.