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среда, 09 июня 2021 11:11

Педриньо в шаге от перехода в "Шахтер"

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Педриньо в шаге от перехода в &quot;Шахтер&quot;
Педриньо не отличается высокой результативностью. Фото: "Бенфика"

Агент хавбека "Бенфики" Педриньо Уилл Дантас подтвердил, что игрок перейдет в "Шахтер".

"Все согласовано, но еще не подписано. Сделки закрывают только тогда, когда есть подписи. Поэтому пока не могу сказать, что переход закрыт на 100 процентов.

Не было никаких сложностей. Благодарен президенту "Бенфики", он всегда относился к нам хорошо, этично. Предложение есть, теперь мы просто ждем заключения контракта.

Не хочу говорить об игровых минутах Педриньо в "Бенфике". Возможно, этот трансфер – хорошо для обеих сторон", – сказал Дантас в комментарии SIC Notícias.

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Сообщалось, что "Шахтеру" и "Бенфике" осталось согласовать, кто будет платить платеж солидарности за Педриньо. Полузащитник является трансферной целью нового тренера "Шахтера" Де Дзерби. Он приступит к работе в июле.

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