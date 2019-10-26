Пас Ярмоленко и ничья "Вест Хэма" – в Англии играют очередной тур

Это первый голевой пас Ярмоленко

В матче 10-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) Украинский полузащитник "Вест гема" Андрей Ярмоленко отдал голевой пас, а его команда дома сыграла вничью с "Шеффилд Юнайтед" (1:1). Об этом сообщает Укринформ.

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко сыграл против "Шеффилд Юнайтед" весь матч. На 44-й минуте Ярмоленко отдал голевой пас Снодграсса. Это первая голевая передача украинца в этом сезоне. Также в активе Ярмоленко три забитых мяча.

Украинец получил оценку 7.3, уступив лидерство лишь автору забитого мяча - Снодграссу, которому насчитали 7.9.

"Вест Хэм" после 10-и туров набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице АПЛ девятый место. В следующем туре 2 ноября команда Ярмоленко дома сыграет с "Ньюкаслом".