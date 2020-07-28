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вторник, 28 июля 2020 20:11

Партнер Зинченко забил красивый мяч в последнем туре АПЛ

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Партнер Зинченко забил красивый мяч в последнем туре АПЛ
Кевин Де Брюйне является капитаном и одним из лидеров "МС. Фото: Reuters

В рамках последнего 38 тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Норвич" - 5:0.

Для команды Хосепа Гвардиолы игра не имела никакого турнирного значения. Футболисты "МС" могли играть в полное свое удовольствие.

У хозяев поля не возникло никаких проблем с "Норвичем". "Горожане" доминировали на протяжении всего поединка и забили 5 безответных мячей в ворота соперников.

Особенно красивым получился мяч забит капитаном команды Кевином Де Брюйне: бельгиец перед штрафной получил пас от Карла Уокера, магически накрутил защитника и отправил мяч в дальнюю девятку.

Игрок сборной Украины Александр Зинченко просидел весь матч на скамейке запасных.

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"Манчестер Сити" занял второе место по итогам сезона в АПЛ.

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