Партнер Зинченко попал в Книгу рекордов Гиннеса

Одноклубник украинского легионера "Манчестер Сити" Александра Зинченко, голкипер Эдерсон Мораес совершил впечатляющее достижение и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Бразильский страж ворот стал автором самого длинного в истории выноса мяча от своих ворот.

Голкипер отправил мяч от своих ворот на 75,35 м, что на 5,5 м превышает предыдущий рекорд.

Смотрите видео рекордного выноса мяча:

.@edersonmoraes93 attempts the World's Longest Football Kick to make the @GWR! 🚀🚀🚀 #mancity pic.twitter.com/ToUKov19kT