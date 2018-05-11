Партнер Зинченко попал в Книгу рекордов Гиннеса

Эдерсон установил уникальный рекорд. Фото: dailymail.co.uk

Одноклубник украинского легионера "Манчестер Сити" Александра Зинченко, голкипер Эдерсон Мораес совершил впечатляющее достижение и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Бразильский страж ворот стал автором самого длинного в истории выноса мяча от своих ворот.

Голкипер отправил мяч от своих ворот на 75,35 м, что на 5,5 м превышает предыдущий рекорд.

Смотрите видео рекордного выноса мяча:

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В "Манчестер Сити" Эдерсон перебрался из "Бенфики" за 40 млн евро.