Партнер украинца по "Атланте" исполнил фантастический бросок - видео

Трей Янг результативно выполнил дальний бросок. Фото: Usa Today

Партнер украинского баскетболиста Алексея Леня по "Атланте" Трэй Янг принес своей команде победу в предсезонной игре с "Сан-Антонио" – 130:127. Разыгрывающий за 30 минут набрал 22 очка и 7 передач.

За несколько секунд до сирены он застал соперника врасплох – бросил трехочковый почти с центра площадки.

Видеообзор матча:

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В матче против "Сан-Антонио" украинский центровой "Атланты" Алексей Лень провел на площадке больше 35 минут, сделав при этом дабл-дабл. Лень (35:36 = 16 очков (3/4 двухочковые, 2/4 трехочковые, 4/5 штрафные, 10 подборов (2 в нападении), 5 передач, 4 потери, 4 фола, "+/-" 10)