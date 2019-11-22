"Партнер сверху и минимум усилий": тренер "Интера" дал своим игрокам советы по сексу

Антонио Конте смог вернуть "Интер" на лидирующие позиции в Италии. Фото: рейтер

Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал, какие советы дает своим футболистам.

"В течение сезона я советую игрокам заниматься сексом быстро, прикладывая минимум усилий.

Также советую им использовать позиции, при которых их партнеры находятся сверху.

Желательно также, чтобы секс был с женами, потому что другие ... Ну, они требуют больше усилий ", - цитирует Конте" sports.ru"со ссылкой на" L'Equipe ".

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В текущем сезоне Серии А "Интер" занимает 2 место на одно очко отставая от лидера "Ювентуса".