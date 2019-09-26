Парень Свитолиной поразил розыгрышем на турнире в Китае

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 в китайском Чжухае.

В матче второго круга бойфренд Элина Свитолина в трех сетах одолел британца Кэмерона Норри: 5-7, 6-3, 6-4.

Один из розыгрышей финальной партии выдался феноменальным.

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Гаэль Монфис - французский теннисист. Начал выступать в юниорских соревнованиях международного уровня в 2002 На юношеском уровне он выиграл три из четырех турниров большого шлема 2004 года: Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции и Уимблдонский турнир. В том же, 2004 году, он стал профессионалом. Наибольшим успехом Монфиса в турнирах большого шлема среди взрослых был выход в полуфинал Роллан-Гаррос в 2008 году. В рейтинге ATP он поднимался в главную десятку.