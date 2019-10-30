Палкин рассказал, почему не отпустил Степаненко в "Кристал Пэлас"

Тарас Степаненко начинал карьеру в Запорожье

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, как "Кристал Пэлас" делал предложение по Тарасу Степаненко. Об этом сообщает "Трибуна".

"Это был последний день трансферного окна. Там чуть ли не несколько часов до дедлайна было. Я потом ребятам сообщение отправил, мол, так дела не делаются, вы что, шутите? Если бы были переговоры месяц-два, а закрывали сделку в последний день, то это один вопрос.

А когда вы пришли и говорите – давайте срочно, то это несерьезно и непрофессионально. Тарас, думаю, понял ситуацию. Я с ним беседовал, объяснил. Я понимаю, что Англия и сильный чемпионат, но ты же тоже должен понимать клуб. Он, кстати, нормально отнесся к этому. Понятно, был эмоциональный всплеск, мол, Англия, чемпионат другой, мир футбольный другой. Есть сиюминутные слабости. Но потом, когда садишься и все по полочкам раскладываешь, то все становится просто, – сказал Палкин.

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Тарас Степаненко в нынешнем сезоне сыграл за "Шахтер" 11 матчей, в которых мячей не забивал.