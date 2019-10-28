Отправил в нокаут: украинский боксер одержал 16-ю досрочную победу

Богачук получил 16-ю победу. Фото: .unian.ua

Украинский боксер среднего веса Сергей Богачук одержал очередную победу, отправив в нокаут американца Тайлера Брансона.

Поединок проходил в ночь на 28 октября в Лос-Анджелесе.

Бой должен был состоять из 10 раундов, но в 4-м Сергей нокаутировал американского боксера.

Богачук завоевал титул WBC Continental Americas Championship.

Для 24-летнего украинца эта победа стала 16-й досрочной в 16 поединках на профессиональном ринге.

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