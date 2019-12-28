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суббота, 28 декабря 2019 20:11

Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего футболиста Европы
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Португальца Жоау Фелиша называют одним из самых быстро прогрессирующих игроков современности. Даже сам Криштиану Роналду отметил способности молодого футболиста и просил руководство "Ювентуса" приобрести его.

"Атлетико" отдал за Фелиша 126 млн евро. Талант 19-летнего португальца отметили и в УЕФА, наградив его премией Golden Boy, как лучшего молодого игрока Европы сезона-2018/19.

О достижениях спортсмена можно говорить бесконечно долго. Однако в личной жизни Фелиш также достиг большого успеха, его избранница - португалка Маргарида Корсейру. Девушка до сих пор учится в школе, и в то же время пробует себя в модельном бизнесе и кино. Маргарида снимается в сериале Prisionera и рекламирует бренды одежды в своем Instagram. В будущем девушка планирует стать профессиональной актрисой.

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Маргарида Корсейру - девушка португальского футболиста Жоау Фелиша. Фото: Instagram
Маргарида Корсейру - девушка португальского футболиста Жоау Фелиша. Фото: Instagram
Маргарида Корсейру - девушка португальского футболиста Жоау Фелиша. Фото: Instagram
Маргарида Корсейру - девушка португальского футболиста Жоау Фелиша. Фото: Instagram
Маргарида Корсейру - девушка португальского футболиста Жоау Фелиша. Фото: Instagram

На этой неделе традиционно украинские звезды не оставляли свои Instagram-страницы и давали повод порадоваться пользователям откровенным фотографиям. Они демонстрировали сексуальные позы и возвращение к идеальным параметрам.

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