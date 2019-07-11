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четверг, 11 июля 2019 14:00

"Отказался от 6 млн евро за 3 года" - Федецкий вспомнил, как его приглашали в Россию

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&quot;Отказался от 6 млн евро за 3 года&quot; - Федецкий вспомнил, как его приглашали в Россию
Артем Федецкий через свою гражданскую позицию не захотел играть в России

Бывший защитник "Карпат" и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о предложении от российского клуба.

"Это было через неделю после финала Лиги Европы. Мы отдыхали на Шацких озерах. Поступил звонок с российского номера. А я тогда играл в каждом матче за сборную Украины, за" Днепр "провел хороший сезон.

Они не сказали, с какого конкретно они клуба, известно лишь, что из московского. Мне предлагали 2 млн евро. Это зарплата и подъемные за подписание контракта. Но я сказал "нет". В целом, я отказался от 6 млн евро за 3 года ", - сказал Федецкий программе Зе Интервьюер.

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Прошлый сезон Федецкий провел в составе львовский "Карпат". В конце сезон стороны объявили о прекращении сотрудничества. Сейчас Артем является кандидатом в народные депутаты по одному из мажоритарных округов.

https://football24.ua
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